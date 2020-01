Anitta deixa marca de biquíni à mostra e Marina Ruy Barbosa rasga elogios

Anitta começou 2020 com looks ousados e arradores. Em mais recente publicação no Instagram, a cantora resolveu compartilhar o look do verão, com um bronzeado em dia e deixoando escapar uma marquinha de bíquini, que ficou bastante evidente sob uma saia cavada de cor laranja.

Além do primeiro look - que além dasaia com fenda inclui um top com franja -, a dona do hit 'Veneno' também apareceu em clique com um vestido com estampa colorida, exaltando as curvas da eterna 'Poderosa'. Na legenda, a artista brinca ao comentar sobre a sequência de trabalhos que está fazendo antes das merecidas férias.

"Mais um dia de job antes de mais férias. Esse ano eu tô que tô", escreveu Anitta, que recentemente compartilhou seus looks picantes no ensaio do bloco de carnaval que leva o seu nome.

Diante da postagem, que já registra mais de 800 mil curtidas, fãs e amigos famosos da cantora não deixaram de comentar. MC Rebecca soltou um "líndissima", enquanto a atriz Marina Ruy Barbosa rasgou elogios e soltou um palavrão: "Po***, tá gata, hein"

Anitta, que vai se apresentar no Festival Coachella no mesmo dia de Pabllo Vittar, segue livre, leve e solta desde o fim do relacionamento intenso e rápido com Pedro Scooby, no último mês de agosto. A própria cantora confirmou seu “status” ao responder perguntas de seguidores no Insta Stories neste mês.

Ao ser questionada se estava solteira, surpreendeu: “Estou. Ninguém no meu nível está disponível”, disparou. A “Poderosa” ainda dispensou as propostas amorosas feitas por outros internautas. “Vamos casar e viver de amor?”, pediu um. “Eu topo, só não sei se com você”, respondeu a morena. Outro propôs: “Podemos sair?”. Neste caso, ela foi mais direta: “Não”.

TV Fama