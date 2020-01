Anitta deixa bumbum à mostra em macacão com fio-dental

Anitta já está preparada para o Carnaval 2020! A cantora optou por um look ousado para o ensaio de seu bloco neste domingo (12), no Rio de Janeiro.





Foto: Reprodução/Instagram

Com o tema do evento sendo "Reino Animal", a dona do hit 'Show das Poderosas' escolheu vestir um macacão em animal print da marca Colcci, com um design cheio de recortes e, entre eles, no bumbum - em evidência graças à leve empinada que a cantora dá. A parte de trás da roupa é um fio-dental, que exibiu as curvas da carioca.

No ensaio do 'Bloco da Anitta', a cantora fez questão de ressaltar que o material do macacão é sintético e aproveitou para alertar sobre o uso de pele de animais. "É inclusive um apelo que faço. Optem sempre por peles sintéticas e estamparias. Faz toda a diferença e sentido. Já que eu amo tanto aquele animal ao ponto de usar a pele dele sobre a minha, por que matá-lo?", declarou a artista.

Anitta, que vai se apresentar no Festival Coachella no mesmo dia de Pabllo Vittar, segue livre, leve e solta desde o fim do relacionamento intenso e rápido com Pedro Scooby, no último mês de agosto. A própria cantora confirmou seu “status” ao responder perguntas de seguidores no Insta Stories na noite de segunda-feira (9).

Ao ser questionada se estava solteira, surpreendeu: “Estou. Ninguém no meu nível está disponível”, disparou. A “Poderosa” ainda dispensou as propostas amorosas feitas por outros internautas. “Vamos casar e viver de amor?”, pediu um. “Eu topo, só não sei se com você”, respondeu a morena. Outro propôs: “Podemos sair?”. Neste caso, ela foi mais direta: “Não”.

TV Fama