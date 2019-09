Anitta curte balada com amigos e posta selfie ousada

A cantora Anitta mostrou que nada como sair com os amigos para se animar. A artista foi diagnosticada recentemente com estafa , um modo avançado de estress provocado pelo trabalho.

Mesmo com a saúde em recuperação, a famosa que está solteira, saiu para se divertir na noitada, nessa segunda-feira (09).

A cantora que terminou seu relacionamento com Pedro Scooby recentemente, mostrou nos stories, como foi a saída com os amigos. Em cliques no espelho do elevador, ela mostrou o grupo animado, e em seguida, postou uma selfie, empinando o bumbum.

Ela chegou a deixar os fãs preocupados, depois de ficar “sumida” dos stories, no Instagram. Em uma das ultimas publicações, ela apareceu com a cara fechada ao lado do pai, Mauro Machado, que foi a acompanhar em um show. “Veio me arrancar uns sorrisos”, disse ela.

Nessa semana, Pedro postou um texto em forma de indireta para a cantora. “A saudade tem a intensidade do amor que amamos”, dizia a frase do padre Fábio de Melo. Anitta não chegou a falar do final do relacionamento.

Observatório dos Famosos/Bol