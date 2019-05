Anitta cogita chance de voltar a falar com Pabllo Vittar

Já faz um tempo que as cantoras Anitta e Pabllo Vittar não se falam. Porém, parece que está surgindo uma chama amiga de paz. Pelo menos foi o que deu a entender um posicionamento de Anitta pelo Instagram, em resposta a uma seguidora que comentou sobre o desejo de ambas voltarem às boas.



"Se um dia eu for procurada para algum esclarecimento ou conversa sincera, não tem porque não voltar [a falar com Pabllo]", respondeu a cantora.

A declaração mexeu com a rede social da artista e logo milhares de comentários foram feitos para repercutir o tema.

A confusão entre as duas começou em 2017. Anitta teria se sentido chateada por conta da postura de Pabllo após o clipe de "Sua Cara" . Pabllo teria pedido um cachê alto e teria uma dívida de cerca de 70 mil dólares com Anitta. Pabllo, inclusive, se divertiu sobre isso em seu bloco no Carnaval.

Anitta respondeu naquele mesmo dia. "Eu nunca disse que ninguém me deve nada. No áudio divulgado (vazado na minha concepção é quando acontece sem querer) eu apenas digo que não faz sentido me chamar de pão dura depois de eu ter feito um investimento grande sozinha, só porque não quis gastar mais para levar todo mundo de jato", escreveu no Twitter.

Procurada, Pabllo Vittar ainda não havia se manifestado sobre o assunto.

Folhapress