Anitta celebra lançamento de música com Madonna

Madonna divulgou na quinta-feira (13) a tão aguardada parceria com Anitta na música “Faz Gostoso”. No feat, a rainha do pop canta um ritmo bem conhecido dos brasileiros: o funk. Empolgada com o lançamento, a brasileira usou seu Instagram na madrugada desta sexta-feira (14) para celebrar e agradecer, em inglês, a parceira gringa.



Foto: Reprodução/Instagram

“Tudo o que eu quero dizer hoje é OBRIGADA. Como eu disse pessoalmente para você, Madonna… se hoje eu me sinto, poderosa e forte para me expressar, minha sexualidade e meu modo de ser mulher é porque você lutou por tantos anos. Sua luta por liberdade transformou milhões de vidas, inclusive a minha. É uma honra ser parte da sua MARAVILHOSA história de alguma forma”, escreveu na legenda de vídeo com trecho da música.

Em seguida, destacou a importância de ter alguém como Madonna aderindo ao funk. “Ter uma pessoa com a sua importância cantando um dos ritmos que mais sofrem com o preconceito em meu país dá forças a toda uma comunidade que achava que nunca seríamos respeitados por cantar o funk brasileiro em nosso próprio lugar. Obrigada por isso e obrigado por mudar minha vida me ensinando muitas coisas direta e indiretamente enquanto estávamos juntas. Eu quero aprender com você para sempre na vida”, declarou.

Por fim, já em português, explicou aos fãs que a “Faz Gostoso” é uma regravação da cantora portuguesa Blaya Rodrigues. “Ficou meses em primeiro lugar em Portugal e eu, inclusive, coloquei um pedacinho da música no show quando cantei no Rock in Rio de lá. É isso, Brasil. Madonna cantando funk. Hoje eu durmo realizada. Boa noite!”, concluiu.

TV FAMAMaria Clara EstrêlaSandy Swamy