Anitta cantará no encerramento da Copa América

Ela não para! Anitta, 26, será a atração principal do show de encerramento da Copa América no próximo domingo (7), ao lado do cantor porto-riquenho Pedro Capó. A informação foi divulgada nesta terça-feira (2) pelo site oficial da Conmembol, que organiza a competição esportiva.

"Fiquei muito honrada e feliz com o convite. Tenho certeza de que esse será mais um momento inesquecível na minha carreira", diz a cantora, por meio do comunicado oficial divulgado para a imprensa.

A cantora brasileira não subirá ao palco do Maracanã sozinha. Ela estará acompanhada do cantor porto-riquenho Pedro Capó, 38. Ele é um dos nomes mais expoentes da música latina e emplacou a música "Calma" nas paradas musicais latino-americanas. Ele também já gravou uma versão em espanhol da canção "Vamos fugir", de Gilberto Gil, 77.

As duas seleções finalistas desta edição da Copa América serão conhecidas nesta terça e quarta-feira, em confrontos entre Brasil e Argentina, no Mineirão, e Chile e Peru, na Arena do Grêmio.

