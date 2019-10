Anitta, Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca mostram look de clipe

Se juntas já causam… imagine juntas! Anitta , Luísa Sonza , Lexa e MC Rebecca uniram-se na madrugada nesta quinta-feira (10) para gravação de clipe de música que ainda não teve o nome divulgado.

Com looks “poderosos”, as cantoras posaram juntas nos bastidores e compartilharam os cliques em seus respectivos perfis no Instagram. Além da parceria no vídeo, o grupo também subirá ao palco na festa Combatchy, evento marcado para 19 de novembro, em São Paulo.

No Stories, Anitta explicou os modelitos escolhidos para cada cantora e acabou entregando um pouco do que a galera verá no clipe. “Quem mais amou a Lexa ruiva? Lexa, tive ideia de você ser ruiva pro clipe. Está muito bom!", começou a cantora. "Lexa é trupe da periguetes, Luísa das patricinhas e a Rebecca das estilosas. Olha a maquiagem da Rebecca!”, observou.



Anitta, Luísa Sonza, Lexa e MC Rebecca surgem em bastidores de clipe. Instagram

Por lá, também estiveram o pai de Anitta, Mauro Machado (conhecido como Painitto), e a mãe de Lexa, Darlin Ferrattry. Segundo a cantora do hit “Vai Malandra”, os dois estavam no maior clima de paquera.

"Gente, quando percebi meu pai estava fazendo uma live com a mãe da Lexa e eles estavam quase se beijando! Meu pai estava fazendo uma live com a mãe da Lexa e eles quase se beijaram", contou.

