Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald ganha primeiro trailer e pôster

A Warner Bros. divulgou o primeiro trailer de Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald. No final do primeiro filme, o poderoso Bruxo das Trevas Gerardo Grindelwald (Johnny Depp) foi capturado pela MACUSA (Congresso Mágico dos Estados Unidos da América) com a ajuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Mas, cumprindo sua ameaça, Grindelwald escapou e começou a reunir seguidores, que em sua maioria desconhecem seu verdadeiro propósito: elevar os bruxos de sangue puro para dominar todos os seres não-mágicos.



Junto com o trailer, a Waner também divulgou esse poster. Foto: Divulgação

Em um esforço para frustrar os planos de Grindelwald, AlvoDumbledore (Jude Law) procura seu antigo aluno, Newt Scamander, que concorda em ajudar, sem saber dos perigos que o aguardam. Linhas são traçadas quando amor e lealdade são testados, mesmo entre os amigos e familiares mais verdadeiros, em um mundo bruxo cada vez mais dividido.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald é a segunda das cinco novas aventuras do Mundo Bruxo de J.K. Rowling e tem estreia marcada para 15 de novembro de 2018.

Confira o trailer:





