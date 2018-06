Animais Fantásticos: J.K Rowling está trabalhando no roteiro do terceiro filme

A escritora J.K. Rowling revelou em seu site oficial já estar trabalhando no roteiro do terceiro filme de Animais Fantásticos. Questionada sobre o que escreve atualmente, a autora respondeu:

"Acabei de terminar o quarto romance de Galbraith [pseudônimo] e agora estou escrevendo o roteiro de Animais Fantásticos 3. Depois disso escreverei um novo livro para crianças. Estou brincando com a ideia de uma história (que não é Harry Potter ou do mundo de bruxos) há uns seis anos, então é hora de colocar no papel".

Foto: Reprodução/Getty Images

No final do primeiro filme, o poderoso Bruxo das Trevas Gerardo Grindelwald (Johnny Depp) foi capturado pela MACUSA (Congresso Mágico dos Estados Unidos da América) com a ajuda de Newt Scamander (Eddie Redmayne). Mas, cumprindo sua ameaça, Grindelwald escapou e começou a reunir seguidores, que em sua maioria desconhecem seu verdadeiro propósito: elevar os bruxos de sangue puro para dominar todos os seres não-mágicos. Em um esforço para frustrar os planos de Grindelwald, AlvoDumbledore (Jude Law) procura seu antigo aluno, Newt Scamander, que concorda em ajudar, sem saber dos perigos que o aguardam. Linhas são traçadas quando amor e lealdade são testados, mesmo entre os amigos e familiares mais verdadeiros, em um mundo bruxo cada vez mais dividido.

Animais Fantásticos: Os Crimes de Grindelwald é a segunda das cinco novas aventuras do Mundo Bruxo de J.K. Rowling e tem estreia marcada para 15 de novembro de 2018.

Omelete