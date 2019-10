Angelina Jolie só subiu ao altar com Brad Pitt por pressão, diz site

Se existe uma coisa certa na vida da atriz Angelina Jolie , 44, é que ela nunca mais deverá se casar com ninguém. A informação é do site Us Weekly. Segundo a publicação, uma fonte próxima da atriz assegura que ela está cada vez mais feliz sozinha após o divórcio com Brad Pitt.

A mesma fonte revela ainda que Jolie nunca quis ser noiva de Brad Pitt, 55, de quem se separou em 2016. Ela teria subido ao altar após o astro fazer pressão. Para ela, o relacionamento que à época já durava dez anos era o suficiente, sem a necessidade de véu e grinalda.



Angelina chegou a acusar o ex-marido de não pagar pensão para os filhos, o que foi negado pelo ator. Reprodução



Ambos são pais de seis filhos: Maddox, 18, Pax, 15, Zahara, 14, Shiloh, 13 e os gêmeos Knox e Vivienne, 11. Eles travaram uma intensa briga judicial pela guarda dos filhos. O caso da guarda dos filho só teve um final feliz em dezembro de 2018 com um acerto.

A separação não foi amigável. Em agosto do ano passado, Angelina chegou a acusar o ex-marido de não pagar pensão para os filhos, o que foi negado pelo ator.

Folhapress