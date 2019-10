Angelina brilha com os filhos em estreia de 'Malévola: Dona do Mal'

Nós amamos uma bruxa! Angelina Jolie esbanjou beleza e brilhou muito na estreia de seu novo filme Malévola: Dona do Mal, a sequência do sucesso da Disney que conta a história da vilã da história de A Bela Adormecida.



Quem também esteve por lá foi Elle Fanning, que interpreta Aurora no filme. A atriz impressionou com um vestido florido e um detalhe nas mãos, com gotas de sangue feitas de tecido para fazer alusão ao momento em que a personagem fura o dedo e sua maldição se concretiza.



A sequência mostrará que Malévola (Jolie) e sua afilhada Aurora (Elle Fanning) começam a questionar seus complexos laços familiares. Enquanto isso, elas precisam lidar também com um pedido de casamento e a presença cada vez mais ativa da rainha Ingrid (Michelle Pfeiffer) na vida de Aurora. Robert Lindsay é o rei John e Harris Dickinson interpreta o príncipe Phillip.

Rainha acessível que é, Jolie tirou um momento do tapete vermelho para conversar com os fãs. Ela deu autógrafo, cumprimentou e posou para fotos com as centenas de pessoas que estavam do lado de fora do cinema, em Los Angeles, para acompanhar o evento.

Folhapress