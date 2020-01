Angélica fala sobre novo programa que será aos sábados

Prestes a voltar à TV, num programa que vai ar aos sábados, Angélica concedeu uma entrevista à revista "Revival", que circula na Flórida, nos EUA, e falou da relação dos filhos com a sua carreira. À publicação, a apresentadora contou que Joaquim, de 14 anos, Benício, de 12, e Eva, de 7, tinham ciúmes do trabalho dela com as crianças.



"Eles têm um misto de ciúme e de encantamento, porque eu acho que eles me viam com outras crianças e existia um pouco de ciúme. Para eles também, de alguma forma, o trabalho sempre tirou a mamãe muito deles, então, não sei se eles têm essas 'alegria toda' não (risos). Agora que eles estão maiores eles têm orgulho, mas quando eram menores, eu acho que eles tinham um pouco de ciúme do meu trabalho", revelou.

Casada há 15 anos com o apresentador Luciano Huck, Angélica revelou o que mudou com o casamento e a maternidade.

"Depois que vem os filhos, você aprende a dividir. Eu não gosto de generalizar, mas eu me tornei uma pessoa melhor porque passei a olhar mais para o lado. Sempre fui uma pessoa que era o 'centro das atenções', sempre o foco em algum lugar e, de repente, o foco não sou mais eu. Então, pra mim, realmente a maternidade foi fundamental. O casamento me trouxe maturidade, me trouxe muitos aprendizados também. E sou muito feliz por ter formado essa família".

Novo programa

Ela também falou sobre o programa que vai apresentar este ano na TV Globo: "É um projeto que a gente idealizou durante esse último ano, de um programa comportamental, um programa aos sábados, e que eu espero que tudo mundo goste bastante. Tem muito a ver com o momento que eu estou vivendo hoje".

Extra