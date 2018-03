Andrew Lincoln comenta disputa de salário de Lauren Cohan

Andrew Lincoln falou ao The Independent sobre a disputa salarial de Lauren Cohan, a Maggie de The Walking Dead. A atriz está insatisfeita com seu salário e está renegociando contratos para a nona temporada, abrindo possibilidades de que sua personagem não esteja no próximo ano da série.

"Lauren é uma boa amiga e uma ótima atriz", disse Lincoln. "O que ela criou para o papel de Maggie teve um impacto enorme no mundo do The Walking Dead. Eu ficaria surpreso se Maggie Rhee não estivesse na frente de todos, liderando como sempre fez, na próxima temporada. Isto, claro, se ela e Rick sobreviverem os próximos quatro episódios".

Foto: Divulgação/AMC



Gene Page/AMC/As discussões ainda estão em andamento, e enquanto isso a atriz explora outras opções. Cohan estrelará Whiskey Cavalier na ABC, ao lado de Scott Folley (Scandal) e Tyler James Williams (Todo Mundo Odeia o Chris).

The Walking Dead é transmitida aos domingos pelo canal pago Fox, às 23h30. Além disso, os capítulos mais recentes entram após a exibição original no serviço de streaming Fox Play. Por fim, as seis primeiras temporadas estão disponíveis na Netflix.

