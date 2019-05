Prestes a completar duas décadas à frente do programa “Mais Você”, Ana Maria Braga não perde a majestade. Para seus fãs, o dia não está completo sem o famoso “Acorda, menina” que Ana Maria fala empolgada nas manhãs de segunda a sexta.

Seu programa já é conhecido e assistido por milhares de brasileiros, mas a grande novidade dos últimos anos foi a reinvenção da apresentadora de 70 anos de idade para a era digital. São raros os dias que a “Námaria” ― como é conhecida nas redes ― não chega ao “trending topics” do Twitter, que são os assuntos mais comentados do dia.

Com sua irreverência única e intimidade com seu público, Ana Maria Braga transcendeu a televisão (que deixou de ser a principal mídia dos jovens há muito tempo) e passou a ser uma influencer digital. Quase tudo que ela faz durante seu programa se torna “viral”. Como se esquecer, por exemplo, de seu crossover com Supla ou de sua conversa com a querida Palmirinha?



Ana Maria Braga revela origem do bordão 'Acorda, menina' e diz que comida brasileira é incomparável - Foto: Reprodução/Facebook



Segundo a apresentadora, ela tenta ao máximo se inteirar do que acontece nas redes. “Sou extremamente digital. Adoro todas as tecnologias, meu público nas redes sociais também tem essa característica e interage comigo”, disse Ana Maria em entrevista ao HuffPost Brasil.

Sobre as brincadeiras e trapalhadas que acontecem durante o “Mais Você”, a apresentadora diz que tudo é real e que elas acabam ocorrendo porque o programa é ao vivo.

“Se eu ficar 24 horas ao seu lado, por exemplo, com certeza você fará muita bobagem, derrubará coisas, escorregará - enfim, isso é normal, só que eu faço isso em frente às câmeras”, disse, rejeitando o título de “desastrada”.

“Não sou nem um pouco atrapalhada, muito pelo contrário, sou extremamente organizada e disciplinada, principalmente na cozinha, onde a responsabilidade de passar uma receita é imensa.”

Msn