Ana Hickmann dá selinho no filho e deseja 'bom dia'

A apresentadora Ana Hickmann mostrou um momento fofo com o filho, Alexandre, em sua conta no Instagram. Na terça-feira (27), a estrela da Record compartilhou uma foto em que aparece dando um selinho no garoto de 3 anos. "Bom dia", escreveu na legenda.

FOTO: Reprodução/Instagram

Alexandre é fruto do casamento de Ana com o marido, Alexandre Correa, com quem está há 20 anos. Recentemente, os pombinhos comemoraram as duas décadas e a loira disse querer mais um filho.

"20 anos que sou senhora Correa com muito orgulho. Passamos por tantas coisas juntos meu amor, dias muito felizes, grandes conquistas e também muitos dias de provações e batalhas. O Resultado: nosso filho maravilhoso que Deus mandou pra gente. E se puder fazer mais um pedido pro Papai do Céu seria o mesmo pedido do nosso filho: um irmãozinho pra ele, seria maravilhoso ter mais um guri em casa", disse.

Folhapress