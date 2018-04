Ana Clara fica em choque ao descobrir número de seguidores no Instagram

Após ficar três meses confinada no Big Brother Brasil, Ana Clara já está conectada ao mundo virtual novamente! A ex-sister, que ficou em terceiro lugar no reality junto com seu pai, Ayrton, teve acesso ao celular e aos seus perfis nas redes sociais na madrugada desta sexta-feira (20).



Ana ficou chocada ao descobrir que ganhou milhares de seguidores. "Jesus Cristo glorificado, que que é isso?", falou a ex-sister ao abrir seu perfil no Instagram. O momento foi registrado pelo primo da jovem, Jorginho Doda, que também passou pela casa mais famosa do Brasil.



Ela, que já era conhecida na web por publicar vídeos, foi a primeira participante desta edição a atingir 1 milhão de seguidores, no início de março. Ana Clara revelou que tinha 103 mil seguidores antes de entrar na casa. Nesta sexta-feira (20), ela está com a marca de 2,6 milhões, 2500% a mais do que no começo do reality, e o número só aumenta.



A 18ª edição do Big Brother Brasil consagrou Gleici como a grande campeã. Ela teve 57,28% dos votos do público! A estudante de Psicologia bateu o garçom sírio Kaysar(39,33%) e a Família Lima (3,39%).



Quem