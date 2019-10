Ana Beatriz Godói é coroada nova rainha de bateria da Rosas de Ouro

No último sábado (19), Ana Beatriz Godói, 35, foi coroada a nova rainha de bateria da Rosas de Ouro. Embora seja a primeira vez que a jornalista ocupará o posto, ela já desfilou na escola de samba nos anos de 2002 e 2003. No Instagram da agremiação, foi escrita uma mensagem de boas vindas à loira.

"Novo reinado à frente da Bateria com Identidade! Seja bem-vinda, Ana Beatriz! Que sua volta à Roseira seja repleta de felicidades e conquistas! Brilhe!". O post está ao lado de um outro, que homenageava Ellen Rocche, 40, que desfilou por 20 anos na Rosas, sendo 12 deles a frente da bateria.

A atriz não compareceu à cerimônia, mas usou as redes sociais para parabenizar a Rosas de Ouro, que completou aniversário de sua fundação no dia da coroação. Rocche, porém, não falou nada sobre Godói na mensagem.

"Feliz aniversário, Rosas de Ouro! São 48 anos de muito amor! Parabéns a todos que fazem parte dessa história. Hoje não estarei presente, pois tenho um compromisso inadiável, mas deixo aqui o meu coração para vocês!"

Já Godói parece não ter se abalado com isso e já faz planos para seu futuro na escola de samba. "O coração bateu mais forte quando surgiu essa oportunidade, iniciar um novo ciclo no Carnaval me deixa ainda mais radiante e animada. No começo do ano pensei em deixar tudo para realizar meu sonho de ser mãe, mas retornar à Rosas é muito especial".

Folhapress