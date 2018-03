Amores da minha vida', declara Thais Fersoza para Michel Teló e filhos

A sexta-feira (9) começou em família para Thais Fersoza. Em seu Instagram, a atriz compartilhou uma foto ao lado do marido, Michel Teló, e dos filhos, Melinda e Teodoro. Na legenda, se declarou. "Os meus dias são infinitamente melhores quando são com vocês. Meu sorriso mais largo, meu olhar mais apaixonado e meu abraço mais apertado! É para vocês. Amores da minha vida. Meu sonho realizado", escreveu.



Foto: Reprodução/Instagram

Recentemente, a família esteve nos parques da Disney, nos Estados Unidos, e Thais se emocionou quando a filha conheceu a personagem Minnie. "Quando viemos em 2016, eu estava grávida da Melinda e minha mãe chorou ao ver a Minnie. Foi lindo, emocionante, ela sempre amou a Minnie e foi demais ver a reação dela ao conhecer sua personagem favorita! Agora, Melinda com 1 ano e meio também é encantada pela Minnie, chama de 'Nini' (risos) e é um amor só com a que ela tem em casa. A 'dinda' já deu até um banquinho da Nini pra ela que ela leva pra todos os cantos da casa pra sentar. Esse encontro aí foi ainda mais emocionante! Ela gritava, chamava ela, queria tocar na bochecha dela, e na hora de ir embora chorou e ficou dizendo "mais Nini, vem Nini, vem brincar com a Didinda'. E o coração da mãe como fica?????? Vocês nem imaginam, minha bochecha ficou dolorida do tamanho do meu sorriso q não saía do rosto! Obrigada, Senhor", agradeceu ela.

Quem