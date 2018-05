'Amo o Brasil', diz LeBron James após elogio de comentarista da ESPN

Depois de comandar a vitória do Cleveland Cavaliers sobre o Boston Celtics nessa sexta-feira (25), LeBron James se derreteu com pergunta que continha elogio de Paulo Antunes, comentarista da ESPN Brasil, durante entrevista coletiva. O brasileiro elogiou o poder de decisão do ala, contrastando com as críticas que o jogador sofria sobre o tema no início da sua carreira.

"LeBron, você tem sido um jogador decisivo praticamente toda a sua carreira. Como você se sente estando envolvido nos últimos anos em situações decisivas? Porque parece que, especialmente nos últimos anos, quando as coisas ficam tensas você sempre corresponde", questionou Paulo.

"Gostei de você. Dizendo que eu tenho sido decisivo durante toda a minha carreira Não há muitos como você, eu posso te garantir isso. Você foi muito gentil comigo, só porque hoje é o Dia Nacional do Vinho para mim? Ou, você sabe, eu amo o Brasil, ou eu não sei o que é isso agora", brincou LeBron, aos risos, antes de responder à questão. A pergunta foi feita após LeBron James anotar 46 pontos, 11 rebotes e nove assistências em decisiva vitória por 109 a 99 dos Cavaliers sobre os Celtics, válida pelas finais da Conferência Leste da NBA. Com o resultado, a série, disputada em formato melhor de 7, agora está 3 a 3. A partida decisiva acontece neste domingo, às 21h30 (de Brasília), em Boston. Foto: Reprodução/Instagram Foto: Reprodução/Instagram

Folhapress