Amigos de Pedro Scooby rebatem versão de Luana Piovani

Os amigos de Pedro Scooby , 31, compraram a briga do surfista e afirmaram que Luana Piovani , 42, estava exagerando no relato que fez nesta terça-feira (13). No desabafo, a apresentadora diz que o pai de seus filhos estaria impedindo o contato dela com as crianças, que estão viajando com Scooby e sua nova namorada, Anitta , 26.

"Luana, a babá e todos que estão com ela em Portugal possuem o número do Pedro. O número da Letícia (anfitriã que hospedou Pedro e as crianças) mudou, e o Pedro não conseguiu avisá-la porque ele está bloqueado por ela. Ela diz que tenta falar com o Pedro e não consegue, mas está se contradizendo, porque foi ela quem bloqueou o Pedro", disse uma fonte próxima a Scooby à colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia.

"Ela bloqueia ele toda hora, porque fala o que quer falar e depois bloqueia de novo. Se ela quer falar e ter retorno, é só desbloquear. Por fim, depois a Letícia Bufoni ligou do telefone dela para Luana, porque o Pedro continuava bloqueado".

Piovani reconheceu a ajuda de Letícia pelas redes sociais momentos depois do desabafo: "Finalmente, graças a gentileza da Leticia Bufoni consegui falar com as crianças. Grata querida, sossegou meu coração. Pedro me deu o telefone errado da Letícia Bufoni e agora faz o responsável dizendo que era só ter ligado para ele. Não posto aqui as baixarias que me escreveu em respeito as pessoas", disse.

A apresentadora também chegou a dizer que Scooby contou às crianças que elas voltariam antes para Portugal, o que teria causado um frustração nelas porque o surfista "não sabe se sacrificar pelos filhos".

No entanto, Scooby teria contado aos amigos que o motivo da volta antecipada dos filhos não é Anitta, como Piovani teria dado a entender. "Pedro vai precisar adiantar a volta por causa de um trabalho que ele fechou. Mas a Luana coloca isso de forma negativa como se fosse uma provocação da parte dele pelo tanto de coisa que ela expôs na internet, e não é", disse a fonte.

