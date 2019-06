Amigo ao qual Neymar contou sobre encontro íntimo terá que depor

Um amigo ao qual Neymar disse ter tido problemas em um encontro íntimo antes de surgir a acusação de estupro contra ele feita pela modelo Najila Trindade terá que prestar depoimento à Polícia Civil.



É o que informa neste sábado,16, o portal UOL. A reportagem afirma ter tido acesso ao depoimento dado pelo atacante, na última quinta-feira (13), na 6ª Delegacia de Defesa da mulher (DDM).

Segundo a notícia, a convocação do amigo de Neymar, que não teve seu nome divulgado, é apenas uma "precaução dos investigadores". A estratégia dos responsáveis pela investigação é ouvir todas as pessoas citadas pelos envolvidos para minimizar a chance de dúvidas sobre as autoridades.

Não há data definida para o depoimento, mas o site diz que a previsão é que não passe da próxima terça-feira (18).

Também para segunda-feira (17), está previsto o depoimento do economista e CEO das empresas de Neymar, Altamiro Bezerra.

MSNNathalia AmaralSandy Swamy