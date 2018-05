Amazon dá sinal verde para série biográfica sobre Diego Maradona

A Amazon anunciou o desenvolvimento de uma série focada num dos jogadores mais famosos e polêmicos da história. Produzida pela BTF Media, em associação com a Dhana Media e a Raze, a série (ainda sem título) promete acompanhar a vida de Diego Armando Maradona desde sua infância, passando por sua carreira esportiva, com destaque para sua participação na Copa do Mundo de 1986.

Foto: Reprodução/Instagram

"A história vai apresentar um olhar inédito, não somente sobre o campeão Maradona, mas sobre o homem Diego", diz Francisco Cordero, Co-Fundador e CEO da BTF Media. Por enquanto, não há informações sobre elenco, nem previsão de estreia.

Vale lembrar que o cineasta Asif Kapadia (vencedor do Oscar por Amy) está fazendo uma cinebiografia sobre Maradona, construída a partir de 500 horas de imagens de arquivo inéditas. Porém, o filme não ganhou data de lançamento.

Omelete