"Amaria interpretar James Bond", afirma Chris Hermsworth

Que é um dos papéis mais cobiçados pelos atores de todo o mundo, isso não há dúvidas. Porém, na mais recente entrevista e ensaio, até o Thor dos cinemas assumiu que adoraria interpretar James Bond. Chris Hemsworth, que foi capa e recheio da revista Balance, contou que adoraria assumir o papel de Daniel Craig, que vive 007 desde 2006, quando estreou como o agente secreto em Cassino Royale.



Chris Hemsworth (Foto: Divulgação/Balance)



A publicação apontou que ele recebeu elogios da crítica como o piloto britânico de Fórmula 1, James Hunt, em 'Rush - No Limite da Emoção' (2013), e que isso poderia fazer dele o James Bond perfeito. "Quando estávamos filmando 'Rush', alguém disse isso e eu pensei: 'Legal, se este for meu vídeo de teste, então ótimo'. Acho que você nunca vai conhecer alguém que não queira ter uma chance de ser James Bond. Eu adoraria fazer. Mas isso depende de tantos elementos e está muito além de mim mesmo. Não é algo que você possa convencer alguém a deixá-lo fazer", disse o astro de 'Thor'.

O ator ainda disse que "É algo que a comunidade de fãs de Bond, Barbara Broccoli e toda a equipe de lá precisam concordar, e tem que ser uma decisão muito orgânica deles. Tem havido muitos nomes espalhados por aí e muitas pessoas brilhantes podem fazer isso". Nos últimos meses, a imprensa tem divulgado nomes de atores preferidos para o papel, incluindo Idris Elba, Richard Madden e Tom Hiddleston.



Chris Hemsworth em Thor: Ragnarok (Foto: divulgação)

Daniel Craig, que estreou nas telas como Bond em '007 - Cassino Royale', em novembro de 2016, vai bater o recorde do ex-ator de James Bond, Roger Moore, que ficou 4.526 dias no papel, e Sean Connery, que passou nove anos como James Bond. Daniel, de 51 anos, vai derrotar seus antecessores ao ter vivido Bond por 4.527 dias. Pierce Brosnan, que fez sua primeira aparição nos filmes Bond com 'Goldeneye' em 1995, passou sete anos no papel icônico antes de encerrar o ciclo em 2002.

Enquanto isso, Chris também falou sobre seu último filme no Universo Cinematográfico da Marvel, 'Vingadores: Ultimato', em que ele irá reprisar seu papel como Thor. O ator admitiu que nunca "ficou tão empolgado" com o retorno da franquia, pois achou que filmar de super-herói parecia uma "oportunidade única na vida".

Revista Monet