Amanda Françozo dá à luz Vitória, sua primeira filha

Nasceu na tarde desta quarta-feira (14) Vitória, a primeira filha da apresentadora Amanda Françozo , 40, com o empresário Gregor Ferreira. De acordo com a assessoria de imprensa da artista, a menina nasceu saudável, grande e 'gordinha'. Mãe e filha passam bem.

Duas horas antes do nascimento, Amanda chegava à maternidade e fazia um ensaio fotográfico com o marido. Segundo ela, Vitória quis vir antes do programado, e eles tiveram de partir para o hospital.



Foto:Reprodução/Instagram

A apresentadora engordou dez quilos durante a gravidez, que transcorreu de maneira tranquila.

Ela, no começo da gestação, disse que o bebê veio de surpresa. "Na intenção do congelamento de óvulos, fiz uma pausa de dois meses do anticoncepcional. Mas o bebê foi mais rápido!", brincou Amanda.

A apresentadora já começou as gravações dos primeiros programas do reality musical Revelações Sertanejo, que vai ao ar a partir do dia 13 de setembro, na TV Aparecida. Agora, ela ficará em casa para cuidar de sua filha pelos próximos meses e só retorna às gravações do programa na reta final, lá para o final de outubro e início de novembro.

TV FAMA