Alok posta primeira foto após nascimento de filho

Alok usou o Instagram nesta sexta-feira (10) para compartilhar o primeiro registro do filho, Ravi, com Romana Novais. O DJ fez uma postagem carinhosa para o celebrar o nascimento do pequeno e aproveitou para avisar os fãs sobre cancelamentos de shows.

“Bem vindo Ravi! O dia mais feliz e intenso de nossas vidas. Difícil explicar em palavras. Em breve compartilho mais com todos vocês. Ravi nasceu hoje pela manhã de parto normal humanizado depois de uma madrugada em claro com fortes contrações. Obrigado Dra Erica Mantelli e Domingos Mantelli e toda a equipe. O que posso dizer agora é que o amor é tão grande que não cabe em mim!”, disse o DJ na legenda da postagem.

Em seguida, o novo papai deixou um aviso aos fãs sobre os próximos shows. “Pessoal, eu sempre me entreguei de corpo e alma pra vocês, mas hoje é dia de me doar de corpo e alma para minha esposa e meu filho! Por isso, não vou me apresentar nos shows de Mongaguá e Porto Seguro essa noite. Espero do fundo do meu coração que me compreendam. Vamos remarcar as novas datas ok? Prometo! Amo vocês!", declarou.

Nos comentários, os seguidores derreteram-se. “Que lindeza, parabéns”, disse um. “Essa foto representa tudo que vocês estão sentindo! emocionada aqui”, acrescentou outra.

O Portal RedeTV! entrou em contanto com a assessoria de imprensa do artista, que disse em comunicado: "Ravi, filho de Alok e Romana, nasceu de parto normal humanizado hoje (10) às 8h20. As contrações se iniciaram de madrugada. Mãe e filho passam bem e Ravi já está mamando no peito”.

TV Fama