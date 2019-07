Alok anuncia que será pai durante show no Tomorrowland na Bélgica

O DJ brasileiro Alok, 27, que está em turnê no festival Tomorrowland, na Bélgica, anunciou nesta sexta-feira (19) que será papai pela primeira vez. Sua esposa, Romana Novais, 27, está grávida de quatro meses.



Antes do primeiro dos três shows que ele fará no festival começar, o apresentador comunicou a todos na plateia que o brasileiro seria papai. "Brasil, preste atenção! Este homem vai ser papai. Façam muito barulho para Daddy Alok", brincou o apresentador.

A assessoria de imprensa de Alok confirmou à Folha que o casal realmente espera seu primeiro herdeiro e o tempo de gravidez de Romana. Alok subirá aos palcos do Tomorrowland mais duas vezes: no dia 21 e no dia 26 de julho.

Para o DJ, tocar em um festival tão reconhecido e do tamanho do Tomorrowland é a prova de que ele está no caminho correto de sua carreira. "Toda vez que eu toco aqui a ansiedade vem com a satisfação, gerando um sentimento único de agradecimento a todos que confiaram no meu trabalho. Ver isso acontecer só confirma que estou no caminho certo".

Esta não é a primeira vez que o casal sente a sensação de esperar o primeiro filho. No início de 2018, Romana Novais teve um aborto espontâneo e acabou perdendo o 1º filho do casal, que estava com sete semanas de vida.

Alok e a médica Romana se casaram em janeiro deste ano aos pés do Cristo Redendor com o nascer do sol. Em uma cerimônia reservada para as 30 pessoas mais próximas do casal, todos, inclusive o noivo, vestiram branco na ocasião.

Folhapress