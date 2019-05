Alice Wegmann muda visual para nova fase da novela

Alice Wegmann está com o visual renovado para a nova fase de Dalila na novela Órfãos da Terra. De acordo com a caracterizadora Gilvete Santos, a personagem tem um dos mais elaborados da trama.

Segundo a profissional, o visual de Dalila é clean, porém marcante. “No início da trama, Dalila apareceu com uma pele linda, muito rímel e um traço roxo no delineador, além de muito blush em tons terrosos ou rosa, e uma boca natural”, definiu, contando que na fase atual, após um salto de três anos na história, a personagem usará o cabelo solto e liso, com efeito chapado. Antes, ela fazia uso de véus e turbantes e usava uma franja lateral. Nesta nova etapa, Dalila aparecerá sem franja e com os cabelos mais claros.



Foto: Reprodução

A vilã também tem uma tatuagem, idealizada por Gilvete: “Ela é muito intensa e tem firmeza em tudo o que faz. A inscrição em árabe no seu pulso esquerdo significa “vida e fogo”, o que traduz a personalidade da herdeira do sheik”.



Para o trabalho em Órfãos da Terra, a caracterizadora fez um longo trabalho de pesquisa para compor o conceito visual de personagens de diferentes culturas retratadas na novela. “Eu navego na internet todo dia, principalmente por conta do núcleo da Síria, que tem uma paleta de cores bem colorida e marcante, com que eu nunca tinha trabalhado. Vi que o kajal nos olhos, por exemplo, é muito usado”, explica.

Órfãos da Terra é o primeiro trabalho de Alice na TV após o sucesso da supersérie Onde Nascem os Fortes, em que interpretou a protagonista Maria. "Ela é uma Maria Bonita moderna", disse a atriz sobre o papel anterior.

