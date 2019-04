Alice Wegmann cobra posicionamento de Jair Bolsonaro

O posicionamento veio quando Bolsonaro publicou uma foto sua com uma legenda informando que o governo realizará um "revogaço" nos próximos dias, "anulando centenas de decretos desnecessários que hoje só servem para dar volume ao nosso já inchado Estado e criar burocracias que só atrapalham. Daremos continuidade ao processo. Vamos desregulamentar e diminuir o excesso de regras!".



Nos comentários, a atriz que está na novela da Globo "Órfãos da Terra" lembrou o presidente sobre a tragédia ocorrida neste domingo (7).

"Boa tarde, senhor Presidente. Foram 80 tiros, mais do que a polícia alemã disparou em UM ANO. Isso em tantos outros cantos do mundo seria tratado com urgência e respeito. Aqui no Brasil, não. O senhor poderia, por favor, se pronunciar a respeito dessa tragédia e parar de fazer descaso com coisa séria?", disse.

"O seu exército fuzilou uma família. Quem cala consente. Continua colocando inocentes em risco, com licença para matar qualquer um e tratando negros e pobres nas condições sub-humanas. Aguardamos seu pronunciamento. Quatro meses de governo e só decepciona o povo brasileiro. OITENTA TIROS", concluiu.

O comentário da atriz teve respostas com opiniões contrárias e a favor, inclusive de internautas questionando qual seria a culpa do presidente.

Folhapress