Alexandre Garcia se casa um dia após completar 79 anos

Alexandre Garcia , que completou 79 anos nesta segunda-feira (11), comemorou na terça-feira (12), não o aniversário, mas seu casamento. O jornalista contou a novidade por meio de uma foto no Instagram ao lado da mulher -cujo nome não foi revelado -com a legenda "recém-casados".

Dois dias antes da celebração, Garcia apareceu ao lado de amigos e da então noiva em outra imagem na rede social na qual cortava um bolo, acompanhada da mensagem "bolo de noivado a dois dias do casório".

Em dezembro de 2018, o jornalista deixou a Globo após atuar por mais de 30 anos na empresa. À época Ali Kamel, 57, diretor de jornalismo da emissora, agradeceu aos serviços prestados por Garcia e afirmou que o apresentador continuaria "a ter seus comentários políticos transmitidos por duzentas e oitenta rádios Brasil afora".

As duas filhas de Garcia, Denise e Júlia -esta repórter esportiva da Globo- compareceram ao casamento do jornalista, e, inclusive, aparecem em uma das fotos postadas no Stories dele ao lado da madrasta.

