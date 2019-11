A atriz Alessandra Negrini teve o celular roubado na noite de terça-feira (5), em São Paulo. Em um táxi, a artista passava pela Avenida Consolação, na região central da cidade, quando o carro foi cercado por quatro homens.

Um dos criminosos, que estava armado, bateu no vidro do lado do motorista e pediram os celulares dele e de Alessandra. A atriz registrou o caso no 4º Distrito Policial, da Consolação, na quinta-feira (7).

A artista informou aos policiais que conseguiu bloquear o chip do celular e destacou que não conseguiria fazer o reconhecimento dos assaltantes.



Alessandra Negrini é alvo de assalto em táxi e tem celular roubado em SP. Instagram



Outro caso

Em maio deste ano, Compadre Washington foi internado no Hospital das Clínicas, em São Paulo, após ser ferido em um assalto. O artista tinha acabado de se apresentar com o grupo É o Tchan na Virada Cultural.

Segundo comunicado da assessoria de imprensa, o cantor caiu e bateu a cabeça após ter seu celular roubado. Ainda de acordo com a nota publicada no Instagram de Compadre Washington, o fato ocorreu nas imediações do hotel onde ele estava hospedado e perto de uma lanchonete que costumava frequentar.

“A produção da banda informou que o músico teve o seu aparelho de telefone roubado e sofreu uma queda que ocasionou um ferimento na cabeça, sendo prontamente encaminhado para uma unidade de saúde”, dizia o texto.

Folhapress