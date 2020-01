'Agora é surubão de Trancoso', brinca Gagliasso sobre Réveillon

Fernando de Noronha parece ter sido substituído por Trancoso como destino de fim de ano de algumas celebridades. Após a polêmica de 2019 envolvendo José Loreto, Marina Ruy Barbosa, Bruno Gagliasso, Giovanna Ewbank e Bruna Marquezine, que deu origem ao "surubão de Noronha", famosos optaram por celebrar o Réveillon no litoral baiano.

A mudança, no entanto, virou piada para os próprios artistas. Gagliasso publicou nos últimos dias um vídeo em que mostra amigos envolvidos no caso, como Marquezine e sua esposa, Ewbank, ironizando na legenda: "Agora é Surubão de Trancoso!"

Acompanhada do marido, Alexandre Negrão, a atriz Marina Ruy Barbosa também passou a virada na cidade. "Ah Bahia, não quero mais ir embora...", escreveu a atriz em uma publicação da sua rede social.

Também escolheram a Bahia Neymar Jr e Gabriel Medina, que estiveram hospedados em uma mansão luxuosa localizada em Barra Grande. O destino fica a quase 500 km de distância de Trancoso, onde Marquezine estava com o resto das celebridades.

Nas redes sociais, os fãs do ex-casal "BruMar" não deixaram de comentar a distância entre os dois locais, e alguns sugeriram um possível retorno do casal. "Será que esse ano teremos Brumar no ano novo?", escreveu uma internauta.

O 'SURUBÃO DE NORONHA'

A história do "grupo de atores de Noronha" foi alimentada quando algumas famosas pararam de seguir Marina Ruy Barbosa nas redes sociais em fevereiro de 2019. Sites e programas de fofoca entenderam a ação de Bruna Marquezine, Thaila Ayala, Fiorella Mattheis e Giovanna Ewbank como uma defesa à atriz Débora Nascimento, ex-esposa de José Loreto.

O fato de Loreto e Marina contracenarem atualmente em "O Sétimo Guardião" (Globo) ajudou a dar força à especulação, mesmo com a atriz negando qualquer envolvimento com o colega. "Amo meu marido, sou muito feliz no casamento e nunca teria, nem nunca tive nada além de uma parceria profissional e amizade no trabalho", disse.

Mas Marina não foi a única vítima das especulações. A atriz Carolina Dieckmann, 40, também chegou a ser apontada como affair de Loreto após um abraço entre os dois ser registrado em um vídeo postado por Marcelo Serrado, 42, nas redes sociais. Alguns internautas congelaram um frame que daria a entender que os dois se beijaram.

Caio Blat, que também estava no elenco da novela "O Sétimo Guardião" como primo do personagem de Bruno Gagliasso (e irmão do personagem de José Loreto, que vive um romance com Luz, interpretada por Marina Ruy Barbosa), também comentou a polêmica nas redes sociais e ironizou o "surubão".

