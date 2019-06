Internado desde o último dia 21, o cantor Agnaldo Timóteo apresentou "expressiva melhora", de acordo com boletim médico divulgado hoje. Ele já respira normalmente, "verbaliza e está conversando com seus familiares", conforme a nota do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador.



A instituição ainda informou que a infecção urinária de Timóteo foi controlada e que seu intestino "demonstra sinais de recuperação". O cantor também já consegue sentar sem apoio e foi liberado para ingerir líquidos.

Ainda não há, no entanto, previsão de alta. Ontem, Timóteo foi retirado do coma induzido e passou a respirar sem ajuda de aparelhos.

O artista de 82 anos está internado desde que sofreu um AVC (acidente vascular cerebral). O início dos problemas de Agnaldo ocorreu quando ele teve um pico hipertensivo, acompanhado de vômito e glicemia baixa. Ele foi internado em uma UPA da cidade de Barreiras e posteriormente transferido para a capital baiana.

Uol