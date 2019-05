Agnaldo Timóteo é internado na UTI de hospital em Salvador

Agnaldo Timóteo, de 82 anos, está internado na UTI do Hospital Geral Roberto Santos, em Salvador (BA). O cantor foi transferido para a unidade na noite desta terça-feira (21), um dia depois de dar entrada na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras, interior da Bahia, com pressão alta, vômito e glicemia baixa. O artista foi diagnosticado com um princípio de AVC (Acidente Vascular Cerebral). Segundo Timotinho, assessor e sobrinho do artista, Agnaldo ainda não tem previsão de alta.

"O Agnaldo Timóteo está passando por uma bateria de exames para avaliar melhor seu quadro para que ele possa ser transferido para São Paulo ou para o Rio de Janeiro. Agora ele está na UTI, dormindo. Não está mais sedado. Hoje ele acordou por volta das 10 horas para fazer a bateria de exames", contou Timotinho.

O sobrinho explicou, ainda, o porquê de o artista não ter plano de saúde. "O Agnaldo nunca procurou ter plano de saúde porque ele é um artista popular, que frequenta o SUS (Sistema Único de Saúde). Desde que ele foi eleito vereador em São Paulo, ele sempre defendeu que deveria frequentar o SUS como o povo que o elegeu. Mas se ele achar necessário ir para o particular, depois resolvemos", disse.



Agnaldo Timóteo (Foto: Léo Franco/AgNews)



BOLETIM MÉDICO

Um boletim médico sobre a saúde do cantor Agnaldo Timóteo foi divulgado nesta quarta-feira (22), pelo cardiologista André Durans, que atua como diretor médico do Hospital Geral Roberto Santos (HGRS). "O cantor encontra-se na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) Cardiovascular e possui quadro estável, porém, necessita de cuidados", afirmou Durans.

O artista foi internado nesta segunda-feira (20) em uma Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Barreiras (distante a 883 km de Salvador) depois de apresentar um quadro de pressão arterial alta. Agnaldo foi transferido para Salvador nesta terça-feira (21).

"Ele é um paciente que apresentou um quadro compatível com um Acidente Vascular Cerebral (AVC), em uma região mais específica, que foi o cerebelo", explicou o diretor médico. Segundo o cardiologista, essa região é responsável pelo equilíbrio e dá um quadro um pouco diferente do que a sociedade conhece. Não dá déficit motor, não deixa um lado paralisado, não desvia a rima e geralmente não altera de maneira grosseira a fala.

Os sintomas, segundo o médico, também são diferentes. "O paciente normalmente apresenta náusea, vômito e tontura, então é um caso mais atípico. Ele teve um pique hipertensivo, a pressão arterial dele chegou a ficar muito elevada quando ele estava na UPA. Nós estamos agora fazendo uma atualização contínua dele, ele já apresenta uma leve melhora, está completamente lúcido e mandou saudações para todos os seus fãs", concluiu.

Quem