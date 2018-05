Para celebrar o dia 4 de maio, data na qual é comemorado o dia de Star Wars (através do trocadilho "May the 4th be with you"), o aeroporto de Heathrow, em Londres, montou embarques especiais para planetas da franquia Guerra nas Estrelas.

Aeroporto de Londres tem "voos" para planetas de Star Wars. (Foto: Reprodução/Adoro Cinema)



Na manhã desta sexta-feira (04), painéis do aeroporto estavam cheios de referências à mitologia de Star Wars e piadas internas, até mesmo uma chamada ao próximo filme da saga, Han Solo: Uma História Star Wars. Destinos como Tatooine, Kamino, Hoth e Jakku estão no quadro em homenagem à data, acompanhados dos nomes dos voos C-3P0, R2-D2, BB-8, Boba, Wookie e W1cket.

Aeroporto de Londres tem "voos" para planetas de Star Wars. (Foto: Reprodução/Adoro Cinema)



Há, inclusive, um voo para a Estrela da Morte com os portões abertos, mas um aviso: "permita tempo extra para embarque... possivelmente uma armadilha".

O voo para Alderaan, lar de Leia (Carrie Fisher) e o planeta explodido em Guerra nas Estrelas, é cancelado e o número do vôo para o planeta Kashyyyk é Wookie, com segurança extra no portão, com todos os arcos sendo checados.

Um aviso abaixo de Kamino, antigo lar de Jango e Boba Fett, diz que o voo está atrasado por muito tempo. Já o anuncio de Jakku revela que está atrasado por causa de tempestades de areia. O planeta, é claro, é o local sem lei, onde muitas batalhas acontecem, e o lar de Rey (Daisy Ridley) em O Despertar da Força.

Já o voo para Kessell, famosa rota de mercenários, informa que a aeronave mudou e a duração do voo agora é, de fato, menos de 12 parsecs, tempo no qual Han Solo alega ter passado. E revela: a próxima informação só no dia 25 de maio, estreia de Han Solo: Uma História Star Wars.

Aeroporto de Londres tem "voos" para planetas de Star Wars. (Foto: Reprodução/Adoro Cinema)

E aí, partiu uma galáxia muito, muito distante? Que a Força esteja com você neste dia 4 de maio.

Adoro Cinema