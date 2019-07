Advogado de Paolla Oliveira cita epidemia de crimes contra mulheres

Advogado de Paolla Oliveira, Ricardo Brajterman comentou nesta terça-feira (2) sobre o processo que pretende criminalizar os responsáveis pelo boato que atribuiu um vídeo de sexo à atriz. Intérprete de Vivi Guedes, em "A Dona do Pedaço", Paolla já havia se pronunciado sobre o caso e prometeu ir atrás dos culpados.

"Hoje assumi mais um caso de inadmissível violência contra mulheres, praticado no âmbito virtual, dessa vez representando os interesses da talentosa atriz @paollaoliveirareal , a quem estão atribuindo, com má-fé e maldade, ser protagonista de um filme de sexo explícito", diz o advogado. "Tomarei as medidas judiciais cabíveis nas esferas cível e criminal contra aqueles que compartilharem ou publicarem qualquer imagem pornográfica associando o nome de Paolla à pornografia. No Brasil (e no mundo) existe uma epidemia de crimes contra mulheres de todas as idades, na internet e fora dela; violência doméstica, violência psicológica".

Em sua rede social a atriz comentou sobre o caso e pediu que as pessoas tenham mais cautela ao compartilhar noticias falsas.





Foto: Reprodução/Instagram

Por fim, Brajterman exemplifica quais consequências físicas e psicológicas um boato como esse pode causar às vítimas. "Infelizmente, mentiras como as que envolveram minha cliente já fizeram com que muitas mulheres/meninas tirassem sua própria vida. Por isso, é nosso dever combater esse tipo de agressão.





TV FAMAMaria Clara EstrêlaSandy Swamy