No último sábado (5), Adele completou 30 anos de idade. Para comemorar a data especial, a cantora deu uma festa temática de “Titanic” e, inclusive, se fantasiou de Rose, a protagonista do filme de 1997 - interpretada por Kate Winslet.

Nas redes sociais, a famosa compartilhou fotos em que mostra a decoração do local, que também foi inspirada nos cenários do navio retratado no longa, além das roupas a caráter.

Foto: Reprodução/Instagram

Os fãs da artista, é claro, adoraram o tema da celebração. “Isso é incrível, você está exatamente como a Rose”, disse uma internauta. “Amei”, comentou outra. Já um terceiro afirmou: “Brilhante”.

Na publicação, Adele aproveitou para agradecer: “Eu não sei o que eu vou fazer nos próximos 30 anos já que fui mais que abençoada até agora. Obrigada por estarem comigo nos últimos 11 anos. Obrigada família e amigos que fizeram parte do super fandom de Titanic. A noite passada foi a melhor da minha vida”.

