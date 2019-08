Acompanhada de Túlio, Fátima Bernardes leva filhos a show

Fátima Bernardes , 56, teve um momento família na noite desta sexta (30), acompanhada do namorado Túlio Gadelha, 31, deputado federal pelo PDT-PE. O casal levou os trigêmeos Vinícius, Beatriz e Laura Bonner, filhos da apresentadora com William Bonner, ao show do cantor Silva, 31, em um teatro na Barra da Tijuca, no Rio.

Durante o show, Fátima publicou vídeos de algumas das canções. Em "Não Vá Embora", do álbum "Silva Canta Marisa", ela aparece abraçada com Túlio, em clima de romance.

Após a apresentação, a família foi se encontrar com o músico nos bastidores e compartilhou um clique nas redes sociais. "Time completo pra bater palmas pro Silva. Ele sempre nos emociona", escreveu Fátima.





Foto:Reprodução/Instagram

"Que alegria ver vocês hoje! Obrigado pela presença e pelo carinho", respondeu o artista.

Outra celebridade que esteve presente no show foi Deborah Secco, 39, acompanhada do marido, Hugo Moura.

Eles também estiveram no camarim, onde tiraram foto com Silva. "Noite deliciosa! Obrigada, Silva, que show maravilhoso", escreveu a atriz.

Em seguida, ela e Hugo foram jantar. Em uma série de vídeos, ela comenta que os dois iriam debater o quanto o show havia "mudado nossas vidas". "Silva, você é um gênio", completou.

Folhapress