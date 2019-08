Acidente com van da banda Sampa Crew deixa um morto

Um acidente envolvendo um carro de passeio e uma van que transportava integrantes do grupo musical Sampa Crew deixou um morto e dez feridos na madrugada deste domingo (18) no km 28 da rodovia dos Bandeirantes, em Caieiras (Grande São Paulo), no sentido capital. O acidente ocorreu por volta das 3h30.

Segundo a Secretaria de Segurança Pública, testemunhas disseram que o carro conduzido pelo operador de empilhadeira Cláudio da Costa Neves, 29 anos, estaria na contramão da rodovia quando bateu de frente com a van do grupo musical. Um outro veículo, que vinha logo atrás da van, não conseguiu frear a tempo e também bateu.



Foto:Reprodução/Instagram

O Corpo de Bombeiros foi acionado, mas o motorista do carro não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Já os outros dez feridos foram levados para hospitais da capital e região.

Um dos vocalistas da banca, Ricardo Anthony comentou em entrevista à GloboNews sobre como foi acidente. "Nosso motorista está com a gente há anos. A gente confia plenamente. Ele tentou tirar do carro. O carro veio na contramão, com um só farol só aceso. É lamentável o que a irresponsabilidade de um pode causar na vida de outros", afirmou Anthony.

Pelas redes sociais, a assessoria de imprensa do Sampa Crew disse no domingo à tarde que os músicos estavam internados para realização de exames e assistência médica necessária. "Os shows agendados para este final de semana estão cancelados. Os da próxima semana estão em avaliação e dependem do quadro clínico dos integrantes", disse a assessoria.

O caso foi registrado como homicídio culposo e lesão corporal culposa na direção de veículo automotor e colisão na delegacia de Caieiras.

Folhapress