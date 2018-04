A participação de Ellen Roche no quadro ‘Ding Dong’ virou assunto na web

A edição deste domingo (29) do Domingão recebeu o elenco de O Outro Lado do Paraíso no quadro Ding Dong. Eriberto Leão e as atrizes Ana Lúcia Torre, Ellen Roche e Luciana Fernandes quebraram a cabeça tentando adivinhar a autoria de alguns hits do passado.

Mas quem roubou a cena foi a intérprete da médica Suzi.

Internautas que acompanham o programa notaram Ellen virou figurinha repetida no quadro – ela já havia participado no mês passado. Muita gente também apontou uma suposta vantagem da atriz no jogo. O motivo? Antes de estrear como atriz, ela passou bons anos como dubladora na edição do Qual é a Música nos anos 2000.

Uma revelação de Faustão também chamou atenção. Ao apresentá-la, ele contou que Ellen foi aprovada no vestibular para Medicina da USP, mas abriu mão de cursar por questões financeiras. “Ela é uma loiraça bonita, mas fez medicina na USP. Brasil tem preconceito com gente bonita”, disse. Ana Lucia Torre aproveitou e embarcou na homenagem à loira: “Sinto um enorme orgulho de dizer que hoje eu sou amiga da Ellen Rocche”, completou, emocionando a colega de cena.

