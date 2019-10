A Fazenda: Policia Civil apura beijo em Hariany Almeida

A Polícia Civil instaurou um inquérito para apurar o beijo sem consentimento dado por Phellipe Haagensen em Hariany Almeida em "A Fazenda 11" (Record). A Secretaria de Segurança Pública diz que "todas as circunstâncias relativas aos fatos são investigadas" e que o caso é levado pela Delegacia de Itapecerica da Serra.

A Record diz não ter nenhuma informação a respeito do caso e ainda não confirma que a polícia entrou na sede do reality na manhã desta segunda (30) para colher depoimentos da participante.

A Record anunciou na noite de domingo (29) que o peão Phellipe Haagensen, 35, estava expulso do jogo. Marcos Mion afirmou que o participante deixaria a atração após ter dado um beijo em Hariany Almeida contra a vontade dela. Enquanto ela discutia com ele, a beijou.

"Beijo roubado ou forçado, encoxada ou mão boba são considerados crimes contra a dignidade sexual. Pelo regulamento do programa é proibida qualquer ação que coloque em risco a integridade física do participante. A produção deve cumprir o regulamento, mas também as leis", disse Mion.

Depois do caso, que perdurou por 48 horas sem nenhuma ação por parte da emissora, Phellipe foi chamado até a despensa. Depois disso, não retornou ao confinamento. O momento não foi exibido pela plataforma PlayPlus da Record, que transmite o reality 24 horas.

Folhapress