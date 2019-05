'A dona do pedaço' reunirá fortes papéis femininos, diz autor

A Dona do Pedaço, nova novela das 9, estreia na segunda-feira (20) e o autor Walcyr Carrasco promete contar uma história que exalta a força feminina. De acordo com ele, a trama “traz uma mensagem de superação, coragem, esperança, amor e muita emoção”.

O folhetim contará com nomes como Juliana Paes e Fernanda Montenegro em papéis de destaque e o escritor adiantou como serão as personagens das atrizes. “Todas as minhas tramas, ou a maioria delas, destacam a força do feminino. Em A Dona do Pedaço, elas são mulheres vigorosas, que se impõem dentro de um universo violento, onde a morte integra a rotina delas.”



Paolla Oliveira, Juliana Paes e Agatha Moreira. Foto: Reprodução

JULIANA PAES

“Maria da Paz é a mulher que tem garra, fibra, começa a vender pedaços de bolo na rua e constrói uma fábrica e uma rede de confeitarias. Também é frágil afetivamente e apaixonada. A trajetória dela reflete a vida de muitas mulheres brasileiras”, adianta Wacyr Carrasco, contando ainda que sua avó paterna, Rosa, serviu como inspiração. “Ela era uma grande cozinheira, fazia doces maravilhosos. Então cresci com esse amor por ela e seus doces. Adoro fazer bolos, ver a massa sendo batida, adoro comer os bolos.”

FERNANDA MONTENEGRO

“A Dulce está sendo interpretada de maneira incrível por Fernanda Montenegro. Ela fica entre o amor extremo pela família e uma matriarca que comanda um clã de justiceiros, com um pulso inigualável. Eu sei que esse personagem vai surpreender, e estou muito satisfeito que a Fernanda tenha aceitado esse papel”, diz o escritor.

PAOLLA OLIVEIRA E AGATHA MOREIRA

“Eu acho apaixonante esse mundo dos influenciadores digitais e da internet em geral. Como sou muito conectado, fui verificar como as coisas acontecem, como funcionam... Foi um trabalho de reportagem, praticamente. Além da Virgínia, uma digital influencer consolidada e interpretada pela Paolla Oliveira, vou mostrar a Jô [Agatha Moreira] comprando seguidores. Isso acontece muito! Descobri outras coisas também, mas só mostrarei no decorrer da novela.”

