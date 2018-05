2ª temporada de The Handmaid's Tale estreia ainda neste ano no Brasil

O Paramount Channel confirmou que vai continuar a exibir a premiada The Handmaid's Tale na TV paga no Brasil. A emissora anunciou que a temporada será lançada no segundo semestre de 2018.

Foto: Reprodução/Amazon

Na segunda temporada de The Handmaid's Tale, Offred (Elisabeth Moss) lida com as consequências de uma decisão perigosa enquanto é assombrada por memórias de seu passado e pelos primórdios violentos de Gilead. Entre as novidades do elenco estão Bradley Whitford, Clea DuVall, Cherry Jones e Marisa Tomei.

Recentemente, o Paramount Channel finalizou a exibição da primeira temporada, lançada em 2017 nos Estados Unidos. A série original do Hulu é protagonizada por Moss, Joseph Fiennes, Yvonne Strahovski, Alexis Bledel e Samira Wiley.

Adoro Cinema