24 Horas | Criadores da série desenvolvem novo derivado

A CEO da Fox Dana Walden revelou que o produtor executivo Howard Gordon está trabalhando com os criadores de 24 Horas, Joel Surnow e Bob Cochran, num novo derivado do drama. A executiva, porém, não ofereceu detalhes de qual é a trama, dizendo apenas "estamos muito ansiosos com os rumores que a série pode tomar." (via Deadline).

Foto: Fox/Divulgação



A emissora planeja lançar uma nova produção baseada em 24 Horas desde o final de Legacy. Até então, sabia-se apenas de um seriado com uma protagonista feminina - leia mais.

Ainda não há confirmação oficial pela emissora, informações sobre o elenco ou previsão de estreia para a nova série de 24 Horas.

