13 Reasons Why | Netflix divulga trailer completo da 2ª temporada

Aos poucos, detalhes importantes sobre a segunda temporada de " 13 Reasons Why" vão saindo. E o criador da trama, Brian Yorker, resolveu falar um pouco mais sobre umas coisas que os fãs devem observar nessa nova etapa.



De acordo com o cara, as fotos em polaroid serão importantíssimas para o desenvolvimento do mistério do novo ano. "O tópico desse mistério, quem está fazendo isso, o porquê, e como isso se relaciona com Hannah Baker e com o que Jessica passou, tudo vem junto na sequência dos episódios e acho que ocorre de forma satisfatória", diz em entrevista ao EW.

Além disso, em papo com o Digital Spy, o produtor afirmou que a série pode retornar ano após ano. "Quando nós vendemos o programa, nós pensamos que poderia ser o tipo de série em que você segue os personagens ano após ano, e nós montamos o programa envolta do auge de 'True Detective', da HBO. Nós achamos que realmente pode ser um True Detective com adolescentes, onde todos os anos nós trazemos um novo grupo de personagens e novos 13 porquês", diz.

Nesta terça-feira (08), a Netflix liberou o trailer completo da segunda temporada da série. O segundo ano de 13 Reasons Why estreia em 18 de maio. Já a primeira temporada completa está disponível na Netflix.

Confira o trailer:





Terra