1° Campeonato de Baladeira é realizado em Caxias, no Maranhão; veja fotos

O 1º Campeonato de Baladeira de Caxias, no Maranhão, ocorreu no Parque da Cidade, no último domingo (17). O evento foi promovido por uma página de esportes na internet, que tem um projeto de resgate as brincadeiras que fizeram a diversão de milhares de pessoas há décadas.



Vencedores da competição. 1º levou um bode, segundo um porco e o terceiro um capão. Foto: Ascom.

A baladeira, também conhecida como estilingue, é um símbolo do Nordeste, e foi criada inicialmente como objeto de caça para os adultos e, nas mãos das crianças, ganhava uma outra finalidade. O brinquedo artesanal em formato de ‘Y’ serve ainda para testar habilidades de mira e coordenação motora.





"Vimos que era uma ideia muito bacana. É uma brincadeira saudável, uma forma de resgatar as brincadeiras da infância de muita gente. Por isso, resolvemos trazer para o nosso município", destacou Vanderley Araújo, organizador do evento.

Com as baladeiras nas mãos, os competidores tiveram que derrubar litros e estourar balões em uma distância de cerca de 20 metros. O evento foi um dos mais comentados nas redes sociais e foi transmitido ao vivo pela página Top Five Maranhão, na internet.

Foto: Ascom

Os competidores foram atraídos não só pela diversão e lembranças da infância, mas também pela premiação – que chamou atenção e reforça o objetivo do evento de resgatar a cultura interiorana.

Foto: Ascom

“O terceiro colocado levou um Capão (frango caipira), o segundo um porco e o para o grande ganhador um Bode”, completa Vanderley.

O torneio ocorreu durante toda a manhã de domingo e reuniu famílias inteiras. Segundo a organização, o evento conseguiu resgatar a pratica de baladeira, uma brincadeira antiga que virou uma competição saudável.

Foto: Ascom

"Eu adorei. Esse resgate dessa brincadeira saudável trouxe toda a minha família", disse Luzilene Silva, que ganhou com uma torre de Chopp, através de sorteio para as pessoas que estavam acompanhando.

O primeiro lugar ficou com Márcio Henrique, o segundo Deusivan Andrade e o terceiro Natan Silva.

Compartilhar no

É permitida a reprodução deste conteúdo (matéria) desde que um link seja apontado para a fonte!