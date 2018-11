Na próxima quinta-feira, dia 22, o Cinemas Teresina realiza mais uma edição da “Sessão com Debate”, dessa vez com o filme "O Beijo no Asfalto". A produção marca a estreia do ator Murilo Benício como diretor que estará em Teresina presente durante a sessão para conversar sobre o longa. O filme é uma adaptação da obra de Nelson Rodrigues. A exibição especial do filme acontecerá a partir das 19h30, nos Cinemas Teresina. Logo após acontece um bate-papo onde a obra é analisada junto com o público presente. O debate será mediado pelo curador e documentarista Douglas Machado.

A peça de Nelson Rodrigues, que foi encenada pela primeira vez nos palcos em 1961, agora chega aos cinemas em uma adaptação ousada e diferente, que mescla teatro e cinema em preto e branco. O longa traz um elenco de peso: Fernanda Montenegro, Débora Falabella, Lázaro Ramos, Stênio Garcia, Otávio Müller e Augusto Madeira.

Foto: Divulgação

Na trama, Lázaro Ramos vive Arandir, um homem que, sem pensar, atende ao pedido de um beijo na boca feito por outro homem prestes a morrer ao ser atropelado na Avenida Presidente Vargas, no Rio de Janeiro. O gesto vira uma matéria sensacionalista de Amado, um repórter que cria uma fake news e passa a explorar o beijo entre dois homens para vender mais jornal. A versão criada pelo jornalista incita a polícia a investigar uma suposta ligação entre Arandir e o morto e cria dúvidas na cabeça de Selminha, mulher de Arandir e filha de Aprígio, que misteriosamente insiste na ideia de que presenciou o beijo, quando, na verdade, estava de costas.

O projeto do filme levou dez anos para se realizar e contou com recursos do Fundo Setorial do Audiovisual, Riofilme, além de recursos próprios, e coprodução do Canal Brasil. "O Beijo no Asfalto" contou ainda com uma equipe de grandes nomes, como o fotógrafo Walter Carvalho, direção de arte de Tiago Marques Teixeira, montagem de Pablo Ribeiro e trilha de Berna Ceppas. Além de dirigir, Murilo Benício é produtor e roteirista do filme. Com produção de Marcello Ludwig Maia, da República Pureza Filmes, o longa tem distribuição em circuito nacional pela ArtHouse.

Yuri Ribeiro