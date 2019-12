“Minha paz”, diz Claudia Leitte sobre Bella

Claudia Leitte não esconde o quanto é uma mamãe babona. A cantora não conteve as lágrimas ao falar da caçulinha, Bella, de 4 meses, antes de comandar o seu Bloco Blow Out, na Marina da Glória, na madrugada desta segunda-feira (30), no Rio de Janeiro. Ao ser questionada se a menina puxou a paixão pela música dos irmãos, Davi, de 10 anos, e Rafael, de 6, ela se emociona.



"Meus filhos são muito abençoados. Todos os três. Os meninos são mais espoletas. A Bellinha é mais tranquila, na dela. Ela é a minha paz. Mas ela ouve minhas músicas e se empolga quando canto para ela", declarou a cantora, com os olhos marejados.

(Foto: Roberto Filho/Brazil News)

"Tem gente que acha que amamentar não emagrece. Mas no meu caso, acho que dou uma 'secada' quando estou amamentando. Sou suspeita falar, porque se eu pudesse, amamentaria meus filhos até grandinhos. Davi só parou de mamar, porque ele machucava muito meu peito", revela.

Se no passado Claudia pensou em aumentar a prole e ter um quarto herdeiro, a cantora mudou de opinião. "Agora, a fábrica está fechada. Estou feliz assim", comemora ela, que se dedica ao projeto Bandera Move.

UOL