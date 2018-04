“Machucou muito”, diz Nicki Minaj sobre “desavença” com Cardi B

Nicki Minaj abriu o jogo sobre sua relação com a rapper Cardi B hoje, ao divulgar os singles “Barbie Tingz” e “Chun-Li”. Nicki foi ao programa de rádio do Zane Lowe, na Apple Music, e falou sobre uma “desavença”, digamos assim, que teve com a outra rapper na época do lançamento de “MotorSport”, música do Migos em parceria com as duas.

Começou assim: quando “MotorSport” saiu, muitas pessoas especularam que Cardi e Nicki estavam se atacando em seus respectivos versos. Nicki foi ao Twitter explicar que quando recebeu a música, só Quavo estava nela – nem Migos, nem Cardi. “Quavo me ligou e perguntou se eu achava que deveríamos colocar Cardi, e eu disse ‘OK, vamos colocar.’ Fim.”

Foto: Reprodução

Só que depois Cardi deu uma entrevista falando que o verso de Nicki que ela tinha escutado antes da música ser lançada era diferente do verso que entrou na versão final. Essa entrevista reforçou os rumores de que Nicki havia mudado sua parte em “MotorSport” para não ser ofuscada por Cardi, de certa forma.

Agora, Nicki deu sua opinião: “A primeira entrevista que [Cardi B] deu depois de ‘MotorSport’ ter sido lançada me machucou muito, porque ela parecia muito brava, e a única coisa que ela dizia era: ‘Ah, eu não ouvi esse verso, ela mudou o verso.’ (…) Até sua entrevista mais recente, eu nunca a vi demonstrando gostar de mim de verdade.”

A entrevista mencionada acima é uma concedida para a rádio Beats 1, onde Cardi diz que adora Nicki e que a rixa entre elas é só invenção dos fãs.

Nicki também falou: “Com ‘Motorsport’ eu me senti um pouco acuada. Eu amo Quavo, e na época, quando expliquei no Twitter como a música surgiu, as pessoas disseram que eu estava mentindo. Então mandei uma mensagem para ele e falei: ‘Ei, você pode me apoiar? Por que não quero que as pessoas achem que estou mentindo.’ E ele não me apoiou. (…) Isso me machucou, porque eu o amo.”

Outro assunto da entrevista foi uma música de Nicki que vazou antes de “Barbie Tingz” e “Chun-Li” saírem. Nela, Nicki canta: “I never had to strip to get the pole position” (em tradução livre, “Eu nunca tive que fazer strip para alcançar o topo”). Cardi fala abertamente sobre como fez strip tease anos atrás, então logo começaram os boatos de que esse trecho era sobre Cardi. Nicki negou:

“Isso é um rumor? Não tenho a mínima ideia. Eu escrevi essa música em Paris há um ano e meio. Era para uma faixa do Drake.”

Papel Pop