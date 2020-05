“Faço tudo ao contrário”, diz Alceu Valença sobre Bolsonaro

Alceu Valença é um dos maiores artistas do Brasil, quando o assunto é música. Porém, também é bastante politizado, quando necessário. Em entrevista ao jornal O Estado de São Paulo, ele falou do momento em que vivemos e criticou a postura de Jair Bolsonaro, diante da pandemia do coronavírus.



Foto: Montagem UOL.

“Estamos passando por essa pandemia e eu faço tudo ao contrário do que o presidente manda. Quando ele fala pra ir para a rua, eu não, eu fico dentro de casa. É gripezinha? Não, a gripe é forte. Tem muita gente morrendo”, disparou.

Alceu ainda comentou qual o seu maior passatempo durante a quarentena.

“Quando morei em Paris, no fim dos anos 1970, não tinha o que fazer e ficava tocando violão. Agora, o dia todinho sem ter o que fazer, fico tocando coisas do meu repertório e algumas coisas de Luiz Gonzaga. Fico me lembrando de São Bento do Una, onde nasci. Aí me lembro de Olinda e começo a cantar coisas de Olinda. Depois me lembro de São Paulo, de músicas que fiz na cidade (canta trechos de Dia de Cão e Na Primeira Manhã). Aí canto música que fiz em Minas Gerais, Solidão, e uma música que eu fiz em Nova York, Tesoura do Desejo. Fico o tempo o todo viajando nessas histórias”, afirmou.

E sobre o que vai fazer quando a quarentena acabar, Alceu revelou à publicação que já tem algumas ideias em mente.

“Fazer shows, viajar e passar um tempo em São Bento do Una, no meio do mato, ouvindo os passarinhos e sons da natureza”.

O cantor e compositor ainda agradece o fato da tecnologia, como a internet, ajudar muito neste momento de reclusão.

“A internet é uma maravilha. No confinamento, se não tivesse WhatsApp, as pessoas ficariam loucas dentro de casa. Estou me comunicando com a família e amigos do mundo todo. Mas tenho alguns cuidados. Não faço parte de grupos e isso para mim é muito bom porque gosto de ser livre pensador”, contou.

Terra