‘Velozes e Furiosos’: Ryan Reynolds quer ver Deadpool no filme spin-off

Após a confirmação de que o diretor David Leitch, o responsável por ‘Deadpool 2’ e ‘Atômica’, irá cuidar do spin-off de ‘Velozes e Furiosos’, estrelado por Dwayne Johnson e Jason Statham, o ator Ryan Reynolds comentou no twitter que gostaria de ver o Mercenário Tagarela fazendo crossover com a franquia.

Reynolds tuitou para o diretor dizendo, "Você prometeu que Deadpool estava nisso. Você disse que eu vou jogar com o chefe da polícia, que grita com Hobbs por ter derrubado a sua 58 válvula Nissan Sentra em um Olive Garden. Coloque-me no treinador".

O longa começa a ser filmado em 4 de setembro desse ano, de acordo com a Entertainment Weekly. Segundo a publicação, a trama vai acompanhar Luke Hobbs e Deckard Shaw, que unem forças para uma missão secreta. De acordo com fontes não reveladas, inicialmente o roteiro traria a dupla atrás da personagem Cypher, interpretada por Charlize Theron em ‘Velozes e Furiosos 8‘. No entanto, a participação da atriz não era dita como certa.

O roteiro é de Chris Morgan, responsável por todos os roteiros da franquia desde ‘Desafio em Tóquio‘. A Universal agendou o lançamento do projeto para 26 de julho de 2019, seguido de ‘Velozes e Furiosos 9′ em 10 de abril de 2020.

